Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 16:57

İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilirken, Bostancı sahilinde dev dalgalar oluştu.

İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli

22 Kasım 2017 16:57


İstanbul’da dün etkili olan güneşli havanın yerini bugün lodos ve yağmur aldı. Lodos nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Bostancı sahilinde ise dev dalgaların oluştuğu görüldü. İptal edilen seferleri İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 16.30 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 16.35 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 17.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı seferleri iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.


Lodos nedeniyle dalgakıranları aşan deniz sularında yıkanan martılar ise renkli görüntüler oluşturdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç