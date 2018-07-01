İstanbul’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

yılı, İstanbul’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 20 geminin boğazdaki su gösterisi görsel bir şölen oluşturdu.

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yılı, İstanbul genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince şehir genelindeki iskele ve sahillerde

etkinlikler düzenlendi. Sabah saat 10.00’da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Törende protokol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, konuşmasında Türkiye’de denizden yeterince faydalanılmadığının altını çizdi. Bu konuda daha fazla çalışılması gerektiğini ifade eden Uysal, “Biz daha fazlasını yapmak zorundayız. İstanbul’un bir özelliği var. Ortasından deniz geçiyor. Boğazımız uluslararası su konumunda. Dolayısıyla İstanbullular olarak bizim boğazımızdan daha fazla istifade edebilmemiz adına şu anda ‘Kanal İstanbul’ yapılıyor. Bu yapıldığı zaman daha fazla buralardan istifade etme imkanımız olacak” dedi.

“Dünyanın en önemli denizci ülkelerinden birisiyiz”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ise, Türk denizciliği hakkında bilgiler vererek, Türkiye’nin denizcilikte önemli bir konumda olduğunu söyledi. Müsteşar Aka, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kabotaj Yasası sayesinde Türk denizciliği gelişmiş ve bugünkü düzeye gelmiştir. Türkiye, dünya deniz ticaretini kontrol eden 30 büyük ülke arasında 14’üncü sıradadır. Deniz ticareti filosu büyüklüğü ile 30 milyon deadweight’e (dwt) yaklaşan bir deniz ticaret filosuyla dünyanın en önemli denizci ülkelerinden biridir. 177 uluslararası ticarete açık limana sahiptir. Hopa’dan İskenderun’a kadar çeşitli büyüklüklerde, çeşitli maksatlarla inşa edilmiş 177 deniz tesisine sahibiz. 50’nin üzerinde marina, 25 bin yat bağlama kapasitesi dünyanın önemli deniz turizmi ülkelerinden biriyiz. 112 bin aktif gemi adamıyla Çin’den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ülkelerden bir tanesiyiz. Dünya denizciliğine gemi adamı yetiştiren çok önemli bir deniz eğitim ülkesiyiz.”

Vali Şahin de denizcilik potansiyelinin tam olarak kullanılmasının önemine değindi. Türkiye ve İstanbul’un önemli taşıma yolları üzerinde yer aldığını ifade eden Vali Şahin, bu ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Belediyesi Bando Takımı ve Yüksek Denizcilik Okulu Boru Trampet Takımı gösterilerini sergiledi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği Yüksek Denizcilik Okulu Boru Trampet Takımı’nın gösterisi büyük beğeni topladı. Törende daha sonra protokol üyeleri, Barbaros Hayrettin Paşa’nın alandaki türbesini ziyaret edip, vapurla boğaz turuna çıktı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi gemilerinin de yer aldığı deniz araçları, aynı dakikalarda Beşiktaş açıklarında su gösterileri yaptı.