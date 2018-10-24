İstanbul'da dergiye şafak operasyonu

Sultangazi'de, Yürüyüş Dergisinin binasında yapılan aramada, DHKP/C ile ilgili olduğu öne sürülen bazı dokümanlara el konulurken operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda özel harekat, çevik kuvvet, itfaiye ve polis helikopterinin de desteğiyle DHKP/C elemanlarının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Sultangazi Gazi Mahallesinde bulunan Yürüyüş Dergisinin binasında arama yapıldı. Operasyon yürütüldüğü sırada Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Binada, DHKP/C ile ilgili olduğu ileri sürülen bazı doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyon sırasında Fevzi Çakmak Caddesi trafiğe kapatıldı. Operasyonun tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.