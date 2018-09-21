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İstanbul'da dev asayiş uygulaması

İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda “Kurt Kapanı 24 Uygulaması” gerçekleştirildi.

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda “Kurt Kapanı 24 Uygulaması” gerçekleştirildi. Asayişi sağlamak ve olası terör olaylarını önlemek adına yapılan uygulamada bir çok araç durdurularak kontrol edildi.Öte yandan "Shadow" isimli narkotik köpeği de uygulamada yerini aldı.


İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda öğle saatlerinde “Kurt Kapanı 24 Uygulaması” gerçekleştirildi. İstanbul'da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama çerçevesinde birçok araç durdurularak detaylı bir şekilde kontrol edildi. Öte yandan "Shadow" isimli narkotik köpeği de uygulamada yerini aldı.

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