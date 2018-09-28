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İstanbul'da dev oto operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Anadolu yakasında park halindeki araçların beyinlerini değiştirerek yaklaşık 6 ay içerisinde 48 araç çalan oto hırsızlığı çetesi polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonla çökertildi.

Çetenin “Cin Ali” lakaplı lideri ise kaçmaya çalışırken otoyolunda kaza yapması sonucu sazlıkta yakalandı.


Pendik, Tuzla ve Kartal başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çok sayıda araç çalınmasının üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, başlattığı çalışmada yaklaşık 6 ay içerisinde 48 adet otomobil çalındığını tespit etti.



Beyinlerini değiştirip çalmışlar


Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek mağdurların ifadelerini alan polis, çalışmayı derinleştirince araçların çalınma yöntemini belirledi. Çete halinde çalışan hırsızların, park halindeki olan araçların camının kırarak kilidini açtıktan sonra kaputun içerisinde beyinlerini değiştirdiğini tespit edildi. Bu sayede araçları çalan hırsızların, tamirhaneye götürüp parçalandıkları öğrenildi. Bunun üzerine oto hırsızlık polisi, araştırmalar sonucunda araçları çalan çetenin “Cin Ali” kapalı Ali A.(56) olduğunu buldu.



Çete lideri sazlık alanda yakalandı


Fiziki ve teknik takiplerin ardından polis, geçtiğimiz Salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tokat ve Kocaeli'nde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete üyeleri kaldıkları evde gözaltına alınırken, lider ise kaçmaya çalıştı. Çaldığı araçlardan birine atlayarak kaçan şahıs, otoyol üzerinde kaza yapınca yaya olarak sazlığa girdi. Takibi bırakmayan polis, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon anı ve liderin sazlıkta yakalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Araçların kadranlarını bile sökmüşler


Gözaltına alınarak şubeye götürülen 11 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şahıslardan biri, “Ben hırsız değilim, diğerlerine sorun” dedi. Operasyonda evde geçirilen çok sayıda plaka, 2 bin lira değerindeki kadran ve araç beyinlerini değiştirme de kullanılan malzemeler şubede sergilendi. Ele geçirilen 48 araç ise Ataşehir'de bir otoparka götürüldü.

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