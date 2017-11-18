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18 Kasım 2017 17:15

İstanbul’da E-5 karayolunda otomobil yangını

İstanbul’da E-5 karayolu Ayvansaray Kavşağı’nda seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

İstanbul’da E-5 karayolunda otomobil yangını

18 Kasım 2017 17:15

Yangına vatandaşlar müdahale ederken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.


Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolu Ayvansaray Kavşağı Edirne istikametinde akşam saat 16.30 sıralarında seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü aracını durdurarak olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.


Otomobilden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle olaya müdahale etti. Müdahale sonrasında yangın söndürülürken olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaparak çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil yangını nedeniyle Ayvansaray Kavşağında trafik yoğunluğu oluştu. Yanan aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.




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