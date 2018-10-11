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İstanbul'da E-5 yanyolu savaş alanına döndüren olay

İstanbul’da E-5 yanyol Haramidere mevkiinde refüje çıkan kamyondan akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 2’si halk otobüsü 5 araç kaza yaparken yolda trafik durdu.

İstanbul'da E-5 yanyol Haramidere mevkiinde refüje çıkan kamyondan akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 2'si halk otobüsü 5 araç kaza yaparken yolda trafik durdu.


Olay, E-5 yanyol Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyondan akan mazotlar nedeniyle de yol kayganlaştı. Yolda tedbirsiz bir şekilde seyre devam eden araçlar nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı. Mazotun aktığı kamyon da dahil olmak üzere 5 aracın karıştığı kazada ölü veya yaralı olmazken 2 halk otobüse de çarpıştı. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri yolda gerekli tedbirleri aldı. Kumlama çalışmasının yapıldığı yanyol trafiğe kapanırken çalışmalar devam ediyor.

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