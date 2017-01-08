Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 15:52

İstanbul’da eğitime kar engeli

İstanbul’da eğitime kar engeli

08 Ocak 2017 15:52

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul’da cuma günü başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar çocuklar için eğlence alanlarına dönüştü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini belirtti. Şahin açıklamasında, “İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime yarın (Pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç