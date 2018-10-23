İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da Erzincan rüzgarı

İstanbul Erzincan Dernekler Federasyonu, Erzincan Tanıtım Günlerine başlıyor.

'Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor' sloganıyla yapılacak olan etkinlikte Erzincan Valiliği, Erzincan'daki ilçe belediyeleri ve yerel esnaf stantlar açarak yöresel ürünleri sergileyecek.



Kendisi de Erzincanlı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın himayesinde yapılacak olan Erzincan Tanıtım Günleri 1-4 Kasım arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.



'Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor' sloganıyla yapılacak olan etkinlikte Erzincan Valiliği, Erzincan'daki ilçe belediyeleri ve yerel esnaf stantlar açarak yöresel ürünleri sergileyecek. Erzincan Tanıtım Günleri'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Erzincanlı sanatçıların konserler vereceği Erzincan Tanıtım Günleri'ne on binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.