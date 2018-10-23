İstanbul'da Erzincan rüzgarı

'Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor' sloganıyla yapılacak olan etkinlikte Erzincan Valiliği, Erzincan'daki ilçe belediyeleri ve yerel esnaf stantlar açarak yöresel ürünleri sergileyecek.

Kendisi de Erzincanlı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın himayesinde yapılacak olan Erzincan Tanıtım Günleri 1-4 Kasım arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

'Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor' sloganıyla yapılacak olan etkinlikte Erzincan Valiliği, Erzincan'daki ilçe belediyeleri ve yerel esnaf stantlar açarak yöresel ürünleri sergileyecek. Erzincan Tanıtım Günleri'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Erzincanlı sanatçıların konserler vereceği Erzincan Tanıtım Günleri'ne on binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.