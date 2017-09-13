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13 Eylül 2017 22:42

İstanbul’da eş zamanlı narkotik operasyonu

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Fatih’te polis ekiplerince 3 farklı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da eş zamanlı narkotik operasyonu

13 Eylül 2017 22:42


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 10 günlük fiziki ve teknik takibin ardından Fatih’te 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih Topkapı Mahallesi, Muhallebici Hasan Sokak’ta saat 21.00 sıralarında bir gecekonduya giren Narkotik polisi ev içinde ve bahçede aramalarda bulundu. Operasyonlarda 5 adet namlusu değiştirilmek üzere alınmış kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 kutu fişek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Polis gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına alırken evde bulunamayan şüpheliler hakkında arama çalışması başlattı.




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