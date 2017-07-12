İstanbul’da esnafın vitrinine 15 Temmuz posterleri asıldı

İlk posterler Taksim İstiklal Caddesi girişindeki büfelere asıldı.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ve birliğin yönetim kurulu üyeleri Taksim’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda İstanbul’daki esnafın vitrinine 15 Temmuz posterleri asılacağı açıklandı. Toplantını ardından İstiklal Caddesi’nin girişindeki büfelere 15 Temmuz posterleri asıldı.

Basın açıklaması yapan İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, ’’15 Temmuz, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktası ve tarihi bir günüdür. Ülkemiz, 15 Temmuz’da gerçekten çok büyük bir badire atlatmış ve de büyük bir zafer elde ederek tarih yazmıştır. Darbecilere karşı hiç tereddüt etmeden Başkomutanımızın çağırısıyla sokaklara koşan ve vatanına sahip çıkan esnaf camiası olarak milletimiz demokrasi savaşını zaferle kazanmıştır. Bu sebeple de 15 Temmuz’u yıl dönümünde gururla, onurla, şerefle anıyoruz. 15 Temmuz’a özel hazırladığımız posterlerimizi İstanbul’daki esnafımızın vitrinlerine asacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha ’Her zaman milletimizin ve devletimizin yanındayız, Darbelere hayır ’ diye haykırıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Yılmaz, basın açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı: ’’Başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde büyük rol oynayan Başbakanımız Binali Yıldırım’a, değerli bakanlarımız, valilerimiz ve belediye başkanlarımıza, TSK’nın değerli mensuplarına ve en önemlisi esnafından öğrencisine, kadınından erkeğine, darbecilerin karşısına çıkan vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatanın bağımsızlığı için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine koşan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü kutlu olsun’’.