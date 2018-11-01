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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düşerken bazı gökdelenler de sis arasında kayboldu.


İstanbul'da sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu. Bazı gökdelenlerin yüksek kısımları ise sis içinde kayboldu.

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