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06 Ocak 2017 20:00

İstanbul’da eve dönüş yolu çileye dönüştü

İstanbul’da eve dönüş yolu çileye dönüştü

06 Ocak 2017 20:00

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Vatandaşların işlerinden eve dönüşü saatine denk gelen kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olmaya başladı. Vatandaşların iş çıkış saatine denk gelen kar yağışı, işyerlerinden evlerine dönüş yapmak isteyenlere zor anlar yaşattı. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri otobüs ve minibüs duraklarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklemeleri sırasında yoğun kar yağışı altında ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü.
Kar yağışı İstanbul genelinde etkili olmaya devam ediyor.



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