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27 Şubat 2018 12:20

İstanbul’da FETÖ’nin ‘gaybubet’ olarak adlandırılan hücre evine baskın: 6 gözaltı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin barındığı ‘gaybubet’ evine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da FETÖ’nin ‘gaybubet’ olarak adlandırılan hücre evine baskın: 6 gözaltı

27 Şubat 2018 12:20


Edinilen bilgilere göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik çalışmalar neticesinde Tuzla’da bir ev belirledi. Savcıların talimatı doğrultusunda harekete geçen polis, Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince aranan B.H.K.’nın Tuzla’da ‘güvenli ev’ olarak tabir edilen örgütün ‘Gaybubet’ evlerinde olduğunu tespit etti.


Terör ve istihbarat polisi, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda B.H.K. ile beraber aynı örgütten aranan S.Ö., İ.Ö., S.E., İ.A., H.E. yakalanarak gözaltına alındı.


Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan zanlılar 22 Şubat’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. FETÖ şüphelisi B.H.K., S.Ö., İ.Ö., S.E. ve H.E. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyon kapsamında yakalanan İ.A. ise yurtdışı yasağı konularak ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldı.




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