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03 Eylül 2018 13:52

İstanbul’da film sahnelerini aratmayan oto hırsızlık kamerada

Tuzla’da sıfır kilometre otomobillerin depolandığı alana araçla demir kapısını kırarak giren 3 hırsız, içerideki 3 otomobili çalarak kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da film sahnelerini aratmayan oto hırsızlık kamerada

03 Eylül 2018 13:52

Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Tuzla Orhanlı Katip Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmanın sıfır kilometre otomobilleri depoladığı alana giren 3 hırsız, sahanın girişindeki demir kapıyı otomobille çarparak kırdı. İçeriye giren hırsızlar alandaki 3 otomobili çalarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kameralarına yansırken, kapı kırıldığı esnada güvenlik görevlisi ve yanındaki köpeği korkuyla etrafa kaçıştı.


Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, lüks otomobillerin sahte plaka ve belgelerle satılmaya çalıştığını tespit etti. Farklı adreslere park edildiği belirlenen otomobiller bulanarak takibe alındı. Polis önceki gün yaptığı operasyonda olaya karışan Ramazan Ö.’yü( 31)’yü ve İsmet Y.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Şüphelinin daha önceden 30 kez polis tarafından yakalandığı belirlenirken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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