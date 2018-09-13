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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış hafif şekilde etkisini göstermeye başladı. Kısa süreli yağan yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağının görüntüsü ise kendine hayran bıraktı.

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