İstanbul'da hareketli dakikalar

Levent'teki iş kulelerinin önüne otomobiliyle gelen bir şahıs, yanında getirdiği tüfekle havaya 2 el ateş etti. Olay sonrası güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Levent Meltem Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde bir şahıs, otomobiliyle iş kulelerini önüne geldi. Aracını park eden zanlı, ardından aşağı inerek yanında getirdiği tüfekle havaya 2 el ateş attı. Ateş etmesinin ardından teyakkuza geçen kulenin güvenlik görevlileri şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak Levent Polis Merkezine götürdü. Etkisiz hale getirilmeden önce tüfeği yere düşen şahsın olayı işlediği yerde ise güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise zanlının aracında ve olay yerinde bir süre inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tüfeğe ve kovanlara el konulurken, araçta ise detaylı parmak izi yapıldı. Olay nedeniyle büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar dışarıya çıkarak çalışmaları izledi.

Otomobiline not bıraktı

Öte yandan şüphelinin geldiği araçta isminin ve iş yerinin adresinin bulunduğu bir not olması dikkat çekti. Araçtaki not, polis tarafında incelemeye alındı. Polis ekipleri, şahsın olayı neden gerçekleştirdiği hakkında geniş çaplı inceleme başlattı.