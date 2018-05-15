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15 Mayıs 2018 06:39

İstanbul’da havadan destekli narkotik operasyonu

Ümraniye’de özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul’da havadan destekli narkotik operasyonu

15 Mayıs 2018 06:39


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisi ilçede önceden belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı. Eğitimli köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bu maddelerin kullanımında yararlanılan malzemeler ele geçirildi. Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, arama yaptığı adresin birinde 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.




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