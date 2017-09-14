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14 Eylül 2017 16:49

İstanbul’da “helikopter destekli” narkotik uygulaması

İstanbul narkotik polisi özel harekat polislerinin de desteğiyle Şişli Kuştepe Mahallesi’nde “Narko-Sokak” uygulaması yaptı.

İstanbul’da “helikopter destekli” narkotik uygulaması

14 Eylül 2017 16:49

Polis helikopterinin de katıldığı uygulamada, “İra” isimli narkotik köpeğinin araması sonucu boş arazilere ve duvar aralarına saklanmış çorap ve poşetler içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamada gözaltına alınan bir şüphelinin polis ekiplerine, “Ben satmaya gelmedim, bonzai almaya geldim” demesi dikkat çekti.


İstanbul’da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “Narko-Sokak” uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Güvenlik ve Asayiş Büro Amirliği ile narkotim ekipleri tarafından Şişli Kuştepe Mahallesi, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde çok sayıda adreste uyuşturucu kullanımı, satımı ve depolandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen yaklaşık 500 polis, öğlen saatlerinde özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Büro Amirliği de destek verdi.



“Ben satmaya değil, bonzai almaya geldim”


Operasyonda polis ekipleri, İnönü Caddesi üzerindeki sokak aralarına baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda birçok şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir şahsın narkotimlerinin sorusuna, “Ben satmaya gelmedim, bonzai almaya geldim” demesi dikkat çekti. Bölgede otomatik silahlarla önlem alan ekipler kuş uçurtmadı. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise didik didik arandı.



Narkotik köpekleri çorap ve poşet içerisinde uyuşturucu madde buldu


Öte yandan, ekipler, cadde üzerindeki birçok şahsı üzerlerini aradı. Ara sokaklara giren ekipler, “İra” isimli narkotik köpeğiyle de arama yaptı. Narkotik köpeğinin araması sonucu boş bir arazide çorap ve poşet içerisine saklanmış “bonzai” diye tabir edilen çok miktarda sentetik uyuşturucu madde ile çok sayıda hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.




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