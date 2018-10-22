İstanbul'da husumetli olduğu aileye saldırı düzenleyen aile üyeleri yakalandı

Kağıthane'de bir aile alacak-verecek meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet bulunan diğer aileye tetikçi tutarak binaya girecekleri esnada saldırı düzenledi. Saldırı esnasında tetikçinin silahından çıkan kurşunla bankta oturan bir kadın hayatını kaybederken, saldırıya uğrayan aileden 1 kişi ise kolundan yaralandı. Cinayet polisi olayla ilgili tüm detayları çözerek tetikçi ve azmettirenler dahil 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz 10 Ağustos Cuma günü saat 00.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokak üzerindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eskiden ortak olan A. ve T. aileleri arasında arsa meselesi, alacak ve verecek davası yüzünden anlaşmazlık çıktı. Olayın ardından A. ailesi sürekli olarak cep telefonuyla T. ailesini tehdit ederek, yaşadığı evin önüne de mermi bırakarak gözdağı verdi. Tehditlerin ardından A. ailesi üyeleri, T. ailesine yönelik geçtiğimiz 11 Aralık, 19 Aralık ve 22 Aralık 2017 ile 8 Şubat 2018 tarihlerinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırılarda T. ailesinden İsa T. hafif şekilde yaralandı.

Yanlışlıkla bankta oturan kadını öldürdü

Saldırıları devam ettiren A. ailesi, olay gününden önce bir süre T. ailesinin hareketlerini takip ettirdi. İş yerinden çıkışı ve eve girişleri dahil olmak üzere tüm durumlarını tespit eden A. ailesi, saldırıyı gerçekleştirmek için plan yaptı. Plan kapsamında A. ailesi, cezaevi firarisi Murat K.'yı (49) saldırıyı gerçekleştirmek üzere tetikçi olarak tuttu. Planın yapılmasını ardından T. ailesinin iş yerinden çıkış saatleri öğrenerek, yaşadıkları evin önünde pusu kurdu. Kiraladıkları araçla tetikçi K. dahil 4 kişi evin önüne gelen şahıslar, beklemeye başladı. Bir süre sonra evin önüne gelen T. ailesine, A. ailesinin tuttuğu tetikçi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da Hamza T. kolundan yaralanırken, o esnada bankta oturan evli ve 1 çocuk annesi Zübeyde Kahraman (40) ise vurularak hayatını kaybetti.

Geçmişten bu yana husumetleri varmış

Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak saldırganların geldiği aracın plakasını belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, önce aracın kiralandığı yeri ardından da saldırıyı gerçekleştiren şahısların adreslerini tespit etti. Tespitin ardından belirlenen 6 şahsı gözaltına alan ekipler, yaptıkları sorguda saldırıyı gerçekleştiren ailenin A. ailesi olduğunu öğrendi. Çalışmaları da daha da derinleştiren cinayet polisi, 2 ailenin geçmişte birbirleriyle olan husumetlerini de ortaya çıkarttı. Yaklaşık 1 haftada çözülen olay sonrası polis, Süleyman A., Kamil A., Mesut A. ve Muhammet A.'yı da gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin plan yapması, kadının vurulduktan sonra yere düşmesi, saldırı sonrası vatandaşların paniği ve saldırganların kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

6 yaşındaki çocuğu da yanlışlıkla öldürmüş

Şubede sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, “Bize bu kumpası kuranların hepsini şöhret edeceğim” dedi. Öte yandan A. ailesinin tutturduğu tetikçi Murat K.'nin 2005 yılında yine yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu silahla vurarak öldürdüğü ve geçen sene cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.