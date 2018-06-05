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05 Haziran 2018 11:24

İstanbul’da inanılmaz kurtuluş kamerada

Kemerburgaz’da 3 buçuk yaşındaki erkek çocuk, yerde emeklediği esnada annesinin kullandığı otomobilin altında kaldı.

İstanbul’da inanılmaz kurtuluş kamerada

05 Haziran 2018 11:24

Kazada çocuğun şans eseri burnu bile kanamazken, korku dolu o anlar kameralara yansıdı.


Olay, 29 Mayıs Salı günü 17.10 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde aracını park etmeye isteyen Nimet Akyıldız, evinin önüne geldi. O esnada yerde emekleyen Akyıldız’ın oğlu 3 buçuk yaşındaki Yunus Emre annesinin kullandığı aracın altında kaldı. Kaza sonucu çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.


Hayatının şokunu yaşadı


Kaza sonrası büyük bir panikle aracından inen anne Akyıldız, yanındaki ve bir çocuk aracın altına baktı. Çocuğunu aracın altında gören anne hemen çıkartarak kucağına aldı. Anne şans eseri hiçbir yara almayan çocuğuna sımsıkı sarılırken, yanındaki arkadaşı ise olayın şokuyla ellerini başına koydu. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.




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