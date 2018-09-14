İstanbul'da jammerli hırsızlar araçtan 30 bin TL lik ziynet eşyasını böyle çaldı

Fatih'te sinyal kesici jammerle kapısının kilitlenmesini engelledikleri araçtan 30 bin liralık ziynet ve dövizi çalan şüpheliler yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Salih G. isimli bir vatandaş akaryakıt istasyonuna geldi. Aracından inen Salih G. aracından inerek markete girdi. Bu esnada akaryakıt istasyonunda bulunan iki şüpheli ise yanlarında bulunan jammeri kullanarak Salih G.'nin aracının kapısının kilitlenmesini engelledi. Salih G. aracın kapısının kilitlendiğini zannederek markete girdiği esnada hırsızlar ise araçta bulunan çantayı alarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı

Market çıkışı aracının kapısının açık olduğunu gören Salih G. içinde 30 bin liralık ziynet ve dövizin bulunduğu çantanın çalındığını anlayınca polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık şüphelileri belirlendi. Yapılan takipler sonucu 12 Eylül Günü Berkay K. (20) ve Ercan Ş. (26) gözaltına alındı.

İşlemleri ve sorgulamaların ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.