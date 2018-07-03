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03 Temmuz 2018 12:09

İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 27 bin 527 hap ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan ve el altından piyasaya sürülmeye çalışılan çoğunluğu antidepresan 27 bin 527 hap ele geçirildi.

İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 27 bin 527 hap ele geçirildi

03 Temmuz 2018 12:09


Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, kaçak yollardan Türkiye’ye sokulan çoğunluğu psikolojik tedavi süreçlerinde kullanılan antidepresan ilaçların piyasaya sürülmeye çalışıldığı istihbaratını aldı. Söz konusu ilaçların Bakırköy’de bir araçla alıcı işletmelere sevk edileceği ihbarı üzerene harekete geçen emniyet güçleri, Şenlikköy’de söz konusu otomobile baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda araç sahibi K.A. (45) gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramalarda, psikolojik tedavi süreçlerinde kullanılan antidepresan 27 bin 527 adet hap ele geçirildi.


Şüpheli K.A., hakkında ‘zehirli madde imal ve ticareti yapmak, satmak ya da satmak üzere aracında bulundurmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan söz konusu ilaçların başka işletmelere satılıp satılmadığı araştırılırken, yurda sokulan kaçak ilaçların sahte olup olmadığının incelenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne göndereceği belirtildi.


Emniyet yetkilileri, söz konusu ilaçları satmaya sadece eczanelerin yetkili olduğunu hatırlatarak, ‘merdiven altında üretilen’ ya da yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen ilaçlarla insan sağlığının ciddi olarak tehdit edildiğini belirtiyor. Yetkililer, vatandaşları eczane haricindeki yerlerden ilaç satın almamaları konusunda uyarıyor.


Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince bu yılın son 6 ayında ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplam 1 milyon 362 bin ilaç ele geçirilmiş, bu ilaçları yurda sokan 36 kişi hakkında işlem yapılmıştı.




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