İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul polisi tarafından Fatih ve Şişli'de kaçak tütün ticareti yapan iş yeri ve depolara operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 455 bin TL olan 2 bin 525 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak nargile tütünü satışı yapıldığı belirtilen Fatih ve Şişli'de bulunan depolara operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 455 bin TL olan 2 bin 525 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında ”kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

Nargile tütünü operasyonu, polis kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin içeriye girmeleri ve ürünleri incelemeleri yer alıyor.