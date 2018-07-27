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27 Temmuz 2018 22:53

İstanbul’da Kanlı Ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul’da da izlenebilen Ay’ın kızıl görüntüye büründüğü tutulma, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da Kanlı Ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

27 Temmuz 2018 22:53


Dünya’nın Ay’ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da izlenmeye başlandı. Türkiye saati ile 20.13’de başlayan tutulma, ertesi gün sabaha karşı 02.30’da sona erecek.


İstanbul’un birçok farklı noktasından izlenebilen tutulma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ile birlikte görüntülendi. Kanlı Ay’ı izlemek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu.




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