İstanbul’da kar yağışı etkisini kaybetti

İstanbul’da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve 5 gündür süren kar yağışı etkisini bu gece saatlerinde kaybetti.

6 Ocak Cuma gününden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Cuma gününden itibaren belli aralıklarla süren kar yağışı bu gece etkisini giderek kaybetti. Yaklaşık 5 gündür yağan kar nedeniyle ara sokaklarda kar yığınları oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar tarafından trafiğe çıkarılmayan otomobiller karla kaplandı. Sokaklarda oluşan kar yığınlarının çözülerek eridiği görüldü.

İstanbul genelinde oluşan kar birikintileri, oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşın İstanbul Valiliğince eğitim-öğretime bugünde ara verildi.