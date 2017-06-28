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28 Haziran 2017 13:13

İstanbul’da kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı

İstanbul’da kavurucu sıcakların başlamasıyla bazı vatandaşlar kendini sahillere atarken bazıları ise ağaç gölgelerine sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı.

İstanbul’da kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı

28 Haziran 2017 13:13

Sıcaktan hayvanlar da nasibini aldı.


İstanbul’da hafta başı etkisini gösteren kavurucu sıcaklar İstanbullulara zor anlar yaşattı. Termometreler 31 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı. Taksim Meydan’ında bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinin altında yatarken bazıları ise Arnavutköy sahilinden denize atladı. Çalışmak zorunda olanlar ise soğuk suyla elini yüzünü yıkayıp kağıtları yelpaze olarak kullandı. Sıcak havadan sokak hayvanları da nasibini aldı. Su bulmakta sıkıntı yaşayan sokak köpeklerine vatandaşlar yardımcı olurken hayvanlar sıcaktan etkilenerek bankamatiklerin gölgesine sığındı. Susuz kalan kuşların da yere dökülen suları içtiği gözlendi.


Sıcaktan bunalıp kendini denize atan bir vatandaş, “Gerçekten de İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor. Uzmanların anlattığına göre Afrika sıcakları geliyor. Biz de bu sıcaklardan kurtulmak için gelip Arnavutköy sahilinde yüzüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zıplıyor. Ben de onlardan biriyim. Serinlemek için suya dalıyorum. Bunaldık gerçekten bunaldık” dedi.




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