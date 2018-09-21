İstanbul'da kayıp 2 kişi için 4 gözaltı

İstanbul'da Yasin Tuncer ve Mahmut Dağıstanlı isimli kişilerin 1 ay arayla ortadan kaybolması olayına ilişkin 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde pencere işiyle uğraşan Yasin Tuncer, 19 Aralık 2017 tarihinde evinden çıkarak işe gitti. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Tuncer için endişelenen ailesi Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Yasin Tuncer'in en son yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Osman H. ile görüştüğü ortaya çıktı. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, 4 Ocak tarihinde Aynur E. isimli bir kadının eşi olduğunu iddia ettiği Mahmut Dağıstanlı için kayıp başvurusu yaptığını belirledi. Mahmut Dağıstanlı'nın da en son Osman H. ile görüştüğü öğrenildi.

Bunun üzerine Osman H. için arama çalışması başlatan ekipler, Osman H.'nin doğup büyüdüğü yer olan Çayırova'ya sık sık gittiğini tespit etti. Polis ekipleri, Osman H.'ye yönelik 17 Eylül günü operasyon düzenledi. Operasyonda, Osman H. ve beraberindeki 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler ifadelerinde kaybolan Yasin Tuncer ve Mahmut Dağıstanlı'yla bir alakalarının bulunmadığını belirtti. Suçlamaları reddeden şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.