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06 Eylül 2018 10:11

İstanbul’da ’kırmızı eldiven’ ile silahlı market soygunu kamerada

Bağcılar’da motosikletle bir markete gelen kırmızı eldivenli ve maskeli 3 şahıs, çalışanlarını silah doğrultarak etkisiz hale getirdikleri marketten 3 bin 500 lira çaldı.

İstanbul’da ’kırmızı eldiven’ ile silahlı market soygunu kamerada

06 Eylül 2018 10:11

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz 29 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir markete gelen maskeli 3 şahıstan 2’si içeriye girdi. Çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getiren zanlılar daha sonra kasadaki 3 bin 500 lira çalarak kayıplara karıştı.


Yaşanan soygun anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli, kapüşonlu ve kırmızı eldivenli 3 şüphelinin motosikletle markete geldiği, şahıslardan 2’sinin koşarak içeriye girdiği ve çalışanlara silah doğrultarak paraları alıp kaçtığı görülüyor.



’Kırmızı eldiven’ ile soyguna geldiler


Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışanların ifadesini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda gaspçıların aynı motosikletle olay günü polis ekiplerinin uygulamasından da kaçtıkları öğrenildi. Gaspçılardan Mikail B. (24), E.M.(26) ve F.C.(22) soydukları markete yakın bir yerde birlikte kaldıkları evde polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların oto hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtlarının da olduğu öğrenildi.


Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mikail B. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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