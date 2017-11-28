İstanbul’da ‘Kızılay Annesi’ buluşması

Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Kadın Kolları tarafından "Kızılay Annesi Projesi" toplantısı düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ve bazı kadın milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşti.

‘’Kızılay Annesi Projesi, bu topraklara sevdalı, vefakar kadınlarımızın tertemiz vicdanlarından doğmuştur’’

Toplantıda konuşan Semiha Yıldırım, Kızılay Annesi Projesi’nin, kimsesizlerin kimsesi olan, yetimlerin başını okşamayı ibadet bilen, memleketin bir köşesinde gözü yaşlı bir çocuk varsa uykuları kaçan, merhametli Türk kadınının başarısı olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, "Kızılay Annesi Projesi, bu topraklara sevdalı, vefakar kadınlarımızın tertemiz vicdanlarından doğmuştur. Kızılay Kadın Kollarımız, bu konuda bir inisiyatif almış ve bu anlamlı girişimi ikinci yılına taşımıştır. Bu proje, bu ülkenin çocuklarını parlak istikbalimizin garantisi olarak gören, yüksek gönüllü kadınlarımızın eseridir. Dün istiklal mücadelemizde at sırtında vatanı savunan, siperlere cephane taşıyan, hastanelerde yaraları saran kadınımız, bugün yine Türkiye’nin bekası için önemli işler yapmaktadır" diye konuştu.

‘’Asıl mesele o çocuğu geleceğe hazırlamaktır’’

Anne olmanın bir çocuğun yalnızca temel hayat ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmediğini aktaran Yıldırım, "Asıl mesele o çocuğu geleceğe hazırlamaktır. Bugün bu proje sayesinde çocuklarımıza anne olan gönüllülerimiz, sadece bir çocuğu kanatları altına almıyor, aynı zamanda o çocuğa bir gelecek sunuyor. Kızılay Anneleri, çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde öncelik alarak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Böylece ülkemiz için de aydınlık ve mutluluk dolu bir istikbal inşa ediyorlar. Bu anlamda yapılan yardımların azına ve çoğuna bakmadan, hepinizi kıymetli bulduğumu ifade ediyorum. Bugün Kızılay Annesi olduğunuz evlatlarımız, geleceğimizdir. Yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, sanatçıları ve devlet adamları. Geleceğin bilgisi, teknoloji değişimi ve dönüşümü, onların elinde yükselecektir. Bundan dolayı sizlerin yüklendiği bu misyon son derece mukaddestir. Bu projeyle yalnızca eğitime-öğretime muhtaç çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermiyorsunuz, her şeyden önemlisi, bu yavrularımıza kendi hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı sunuyorsunuz. ’Çocuklar bizim yarınımız’ diyorsak, yarınımızı erteleme gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.

‘‘Kızılay Annesi olmak, altından bir kalp taşımaktır’’

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör illetinin çocukların eğitimi ve hayatıyla temelden alakalı olunması gerektiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın art niyetli çıkar grupları tarafından suistimal edilmesine engel olarak, milli ve manevi değerlerine bağlı aynı zamanda dünyayı görebilen, okuyabilen nesiller yetiştirmeliyiz. Bu anlamda Kızılay Anneleri, yardımcı oldukları çocuklarımızın annelerine de yoldaşlık edip, meşakkatlerini bölüşmektedirler. Daha fazla hanımefendinin, Kızılay Annesi olmak için gönüllü olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü Kızılay Annesi olmak, altından bir kalp taşımaktır. Kızılay Annesi olmak, şu dünyadaki en güzel lütuflardan birine sahip olmak, bir çocuğun duasını alabilmek demektir. Biz de diyoruz ki gelin Kızılay Annesi olun, Kızılay Anneleri, bu memleketin çocuklarıyla geleceğin Türkiye’sine hazır olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı gecede, "81 İl 81 Anaokulu" projesi için de yardım toplandı. Semiha Yıldırım, program esnasında bağış yapan 14 kadın hayırsevere birer plaket vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Böylece proje kapsamında son bağışlarla 68 anaokulana ulaşılmış oldu. Kızılay İstanbul Kadın Kolları Başkanı Zerrin Menteşeoğlu da Semiha Yıldırım’a, çini tabağa işlenen ve Başbakan Binali Yıldırım ile Sinop’ta çekilen bir fotoğrafını takdim etti.