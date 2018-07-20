İstanbul’da ’Kurt Kapanı 20’ uygulaması yapıldı

Uygulamada polis ekipleri şüpheli kişiler, araçlar ve iş yerlerini didik didik aradı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinasyonunda kent genelinde saat 21.00-23.00 arasında 2 bin 600 polisin katılımıyla, 190 farklı noktada gerçekleştirilen ‘Kurt Kapanı 20 Uygulaması’ başladı. Düzenlenen asayiş uygulamasına Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubeleri, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor. Uygulamada İstanbul’un bütün giriş, çıkışları karadan, havadan ve denizden olmak üzere sıkı bir denetim yapılıyor. Uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor. Asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önlemek için yapılan uygulamada yaya, taşıt sürücüleri, deniz yolu ile ulaşım sağlayan ve uçak ulaşımı ile İstanbul’a giriş yapan herkes denetimden geçti.