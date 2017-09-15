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15 Eylül 2017 17:02

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 8’ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde hava ve deniz polisinin de desteğiyle “Kurt kapanı 8” uygulamasını yaptı.

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 8’ operasyonu

15 Eylül 2017 17:02

Uygulamaya 115 ayrı noktada 2 bin personel ile gerçekleşti.


İstanbul genelinde 39 farklı ilçede ‘’Kurt Kapanı 8’’ uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen uygulama 14.30 - 16.30 saatleri arasında 39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 115 noktada 2 bin personel ile gerçekleşti.


K-9 bomba ve narkotik dedektör köpekleri de destek verdi


Operasyonda, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirilirken üst araması da yapıldı. Şüpheli araçlar da durdurularak arandı. Özellikle Narkotim ekipleri dedektör köpeklerle uyuşturucu araması yaptı.




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