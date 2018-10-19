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İstanbul'da Kurt Kapanı uygulamasının 26'ncısı gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin belli noktalarında ’Kurt Kapanı 26’ uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin belli noktalarında 'Kurt Kapanı 26' uygulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de katıldığı asayiş uygulamasında, şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı aramadan geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un belli noktalarında 'Kurt Kapanı 26' isimli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik, Asayiş ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.


İstanbul'un en yoğun bölgelerinden Beşiktaş'ta da emniyet güçlerinde uygulama yapıldı. Her gün on binlerce insanın kullandığı Beşiktaş İskelesi'nin bulunduğu alanda da polis ekipleri, şüpheli gördüğü araçları durdurarak detaylı arama yaptı. Sürücü ve yolculara yönelik ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Araç sürücülerinin belgeleri de trafik polisi tarafından kontrol edildi.

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