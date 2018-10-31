İstanbul'da lüks otomobil hırsızı araçları parçalarken yakalandı

Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal, Maltepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'de yaklaşık 2 ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında 3 adet lüks otomobil çalındı. Olayların ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şahsın eşkalini ve kimliğini tespit etti. Şüphelinin Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir tamirhanede olduğunu belirleyen polis, Murat K.'ya (41) operasyon düzenledi.

Operasyonda içeriye baskın yapan polis, şahsı otomobilleri parçaladığı sırada suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Murat K.'nın daha önceden benzer suçlardan 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.