İstanbul'da lüks otomobille yol kesip “drift” yapan maganda yakalandı

Eyüpsultan'da asker uğurlamasında işlek bir caddeyi trafiğe keserek “drift” yapan maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve otomobili trafikten men edilen magandaya 5 bin 245 lira para cezası kesildi.

Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde asker uğurlaması yapan bir grup lüks otomobilli maganda, caddeyi trafiğe kesip 2 arkadaşının etrafında dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Hem kendi hem sürücülerin hem de arkadaşlarının canını tehlikeye atan maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.

Hem ehliyeti alındı hem de otomobili men edildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Deneletme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, yaptığı çalışma sonucunda magandanın plakasını belirledi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından trafikte vatandaşların canını tehlikeye atan Şenol A. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

5 bin 245 lira para cezası kesildi

Şubeye götürülen magandanın 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu. Ayrıca magandanın kullandığı otomobil ise yine 2 ay süreyle trafikten men edilirken, “Aracı trafikte el freni çekilerek kendi etrafında döndürmek” suçundan 5 bin 10 lira ve “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira olmak üzere 5 bin 245 lira idari para cezası kesildi.

1 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere Alibeyköy Polis Merkezine sevk edildi. Magandaya burada, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca magandaya, bu suç kapsamında kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilebilir.