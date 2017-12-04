İstanbul’da milyonluk vurgun yapan oto hırsızlarına operasyon

Çeşitli illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon ve depoya baskın anı da kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, özellikle Anadolu yakasında yüklü kamyonların çalındığına ilişkin ihbarı alması üzerine teknik takip başlattı. Yaklaşık 5 ay boyunca yapılan teknik takip sonucunda dedektifler, hırsızların 5 adet yüklü kamyon ve 1 adet de otomobil çaldıklarını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren dedektifler, şüphelilerin 250 bin lira değerinde bira yüklü kamyonu çalıp Giresun’da bir adrese piyasa değerinden daha ucuza sattıklarını, demir yüklü bir kamyonu da çalıp malzemelerini sattıkları öğrenildi.

350 bin lira değerinde takım elbise dolu kamyonu çaldılar

Elde edilen bilgiler kapsamında dedektifler, son olarak ise İstanbul’dan Anadolu’ya 350 bin lira değerinde takım elbise dolu kamyonu takip ettikten sonra şoförün istirahate çekilmesini fırsat bilerek kamyonu çaldıklarını belirledi. Dedektifler kamyonu takibe alarak Gebze’de bir depoya götürdüklerini tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında dedektifler, İstanbul başta olmak üzere Giresun, Kocaeli ve Bilecik’teki 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan operasyonla 13 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler ve kamyonlar ise sahiplerine teslim edildi.

Boş bira şişesi dolu kamyonu Bursa’da bırakmışlar

Öte yandan, hırsızların yine Anadolu yakasından içi dolu bira olan bir kamyonu çaldıkları ancak satmak için şehirden çıkarttıkları esnada şişelerin içerisinin boş oldu ve bu yüzden kamyonu Bursa’da bıraktıkları tespit edildi. Hırsızların bu sebeple aralarında kavga da çıktığı belirlendi. Operasyon ve depoya baskın anı kameralara yansıdı.Görüntülürde, depoya gerçekleşen operasyon, şahısların alınması ve kamyonun ele geçirilmesi görülüyor.

Toplamda 3 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen ve aralarında çete lideri Çoşkun G. (48) ve yardımcısı Ergun Ç.’nin (23) de bulunduğu 13 şüpheli, şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.