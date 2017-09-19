İstanbul’da mini Dünya Şampiyonası

Dünya Şampiyonası’nın ardından karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu olan Karate 1 Premier Lig etaplarına ev sahipliği yapan İstanbul, bu yıl rekor sayıda sporcuyu ağırlayacak.

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2011 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği organizasyon, karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından Karate 1 A Serisi ismiyle yapılacak.

Rekor katılım

Şu ana kadar 86 ülkeden 1282 sporcu kayıt yaptırdığı Karate 1 A Serisi, İstanbul’un kayıtlarına ‘rekor katılımlı organizasyon’ olarak geçti. Mini bir dünya şampiyonası havasında geçecek müsabakaların kayıtları, 21 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Sezonun ikinci etabı olacak Karate 1 A Serisi müsabakalarına, 23-24 Eylül tarihleri arasında, Bayrampaşa’da bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Dünya ve kıta şampiyonlarının katılım gösterdiği Karate 1 A Serisi’nde Türkiye Karate Milli Takımı, kalabalık bir sporcu kafilesiyle mücadele verecek.

Bir İstanbul klasiği: İstanbul Open

Türk karatesinin klasikleri arasına giren Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası, 22 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Bu yıl 12’nci kez kapılarını açacak İstanbul Open’a ümit ve genç kategorisindeki karateciler katılabilecek.

Karate 1 Premier Lig ve A Serisi hakkında

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından 2010 yılında hayata geçirilen Karate 1 Premier Lig, yılda sekiz etap olarak düzenlendi. Dünya Şampiyonası’nın ardından en prestijli ve yoğun katılıma sahne olan organizasyon, 2011 yılından bu yana aralıksız olarak İstanbul’da da düzenleniyor.

2016 yazında karatenin Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesinin ardından Dünya Karate Federasyonu, 2017 yılı itibariyle Karate 1 Premier Lig ve Karate 1 A Serisi olmak üzere organizasyonları ikiye ayırdı.

2018 yılı itibariyle her iki organizasyonun etaplarında elde edilecek başarılar, karatecilerin Olimpiyat vizesi alabilmeleri için puanlarına doğrudan etki edecek.