İstanbul'da motosiklet hırsızlığı çetesi çökertildi

İstanbul'un Anadolu yakasında çok sayıda motosiklet çalan kasklı hırsızlık çetesi, Özel Harekat destekli operasyonla çökertildi. Operasyon anı kameralara yansırken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Anadolu yakasında birçok semtte motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine polis çalışma başlattı. Konuyla ilgili şikayetleri değerlendirerek tek bir dosya haline getiren Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, olayların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde genellikle kasklı olduğu görülen hırsızların koruyucu kıyafet giydiği ve motosikletleri gidon kilitlerini kırarak rahatça çaldıkları tespit edildi. Çalınan motosikletlerin götürüldüğü yerleri kameralardan tespit eden oto hırsızlık dedektifleri, yaklaşık 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan takibin ardından belirlenen 16 adrese geçtiğimiz günlerde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Alican O. (28) liderliğindeki 14 çete üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 adet çalıntı ve “change” yapılmış motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şahıs ifadesi alınmak üzere şubeye götürülürken, motosikletler sahiplerine teslim edildi.