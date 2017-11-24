İstanbul’da narkotik operasyonu

Operasyonların aranan 37 kişiye yönelik olduğu belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona helikopter, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 05.30 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. İstanbul’un çeşitli semtlerinde 37 kişinin yakalanması için adreslere eşzamanlı girildi. Girilen adreslerde arama yapan ekipler aranan kişileri gözaltına aldı. Bazı adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.