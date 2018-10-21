İstanbul'da narkotimlerinden metruk binalara şok sokak uygulama

İstanbul Beyoğlu'nda narkotimler gerçekleştirdiği narko-sokak uygulamasında vatandaşların GBT'lerini sorguladı, şüpheli araçları didik didik aradı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandığı ve satıldığına dair çok sayıda ihbar aldı. İhbar üzerine hazırlıklarını tamamlayan narkotimler, harekete geçerek belirlenen adreslerde narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında tim, şüpheli şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularının yaparken, şüpheli araçları da durdurarak didik didik aradı.

“Hacı Hüsrev evimiz, Aras babamız”

Öte yandan uygulama esnasında bir duvar grafiti sanatıyla yazılan “Hacı Hüsrev evimiz, Aras babamız” yazısı ise dikkat çekti. Ara sokaklara ve metruk binalara da giren tim, uyuşturucu madde içiminde kullanılan birkaç malzeme de ele geçirdi. Ayrıca polis, uygulama yaptıkları adreste uzun süredir park halinde olan bir otomobilden de şüphelendi. Dakikalarca aracın sahibini arayan polis, ortaya çıkmaması üzerine otomobili trafik çekicisi yardımıyla otoparka çektirdi. Narkotimlerin sokaklardaki uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.