İstanbul'da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Bahçelievler'de ağabeyine pasaport çıkartılması için arkadaşına 3 bin dolar veren Pakistan uyruklu şahıs, arkadaşının parayı vermediği şahıslarca kaçırıldı. Kaçırdıkları kişiyi alıkoyarak ailesini görüntülü arayıp darp eden şahıslar, 60 bin dolar fidye istedi. Polis ekipleri tarafından yeri tespit edilen rehine kurtarılırken, fidyeciler de gözaltına alındı.

Olay, 21 Eylül günü Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 sene oturma ve çalışma izni olan, sünger fabrikasında işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu Obaıd Khan (37), ağabeyine pasaport alabilmesi için arkadaşına 3 bin dolar verdi. Parayı alan arkadaşı pasaportu çıkartacak kişilerle temasa geçti. Pasaport çıkartıldı ancak parayı alan Khan'ın arkadaşı, ortalıktan kayboldu. Bunun üzerine pasaport işlerini yürüten 3 şahıs, Khan'ın evine gelerek darp ettikten sonra zorla alıkoydu.

Ailesinden 60 bin dolar fidye istediler

Olayın ardından şahıslar kaçırdıkları kişinin ailesiyle irtibata geçerek 60 bin dolar fidye istedi. Ancak aile fidyeyi vermeyerek durumu olaydan 1 hafta sonra Pakistanlı yetkililere bildirdi. Yetkililerin de durumu Pakistan Başkonsolosluğuna bildirmesi üzerine konu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine aktarıldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, ilk olarak Khan'ın Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki adrese gitti. Buranın boş olduğunu gören ekipler, bu kez Bahçelievler'de bir başka adresi tespit etti. Hürriyet Mahallesi'ndeki ikinci adrese giden ekipler, Khan'ın arkadaşı Aqıp M.'ye (37) ulaştı. Şahsın ifadesini alan ekipler, Khan'ın Kağıthane Gültepe'de bir evde tutulduğu bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, odaya kilitlenen rehineyi kurtararak, 3 şahsı da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Sihhe Z. (22), Usman M. (25) ve Khan'ın arkadaşı Aqıp M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şikayetten 5 saat sonra kurtarılan rehine, Pakistanlı yetkililere teslim edildi.