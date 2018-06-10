İstanbul’da Off Road Şampiyonası nefesleri kesti

Heyecanın zirve yaptığı yarışlarda Off Road tutkunları deyim yerindeyse parkurun tozunu attırdı.

İstanbul Off Road Kulübü’nün organize ettiği ve Büyükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen İstanbul Off Road Şampiyonası’nın 1’inci ayağı Büyükçekmece Belediyesi’nin oluşturduğu Büyoff Arena’da gerçekleşti. 21 yarışçının bulunduğu yarışta öncesinde araçların son kontrolleri yapıldı. Daha sonrasında pistin start alanına giden yarışçılar, burada motorlarını çalıştırıp yarışa başladılar. 12 turdan oluşan yarışta heyecan doruktaydı. Seyirciler ise, kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışları kendileri için ayrılan alandan izleme imkanı buldular.

Başkan Akgün’e teşekkürlerini sunan Büyükçekmece Offroad Takımı Başkanı Semih Noyan, “İlçemizde şu anda İstanbul Şampiyonası’nın 1’inci ayağı yapılmakta. Bu yarıştaki format, 20-25 civarındaki aracın, aynı anda start alıp belirli bir tur sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bu yüzden yarışın aksiyonu ve heyecanı çok yüksek olmakta. Bu sene Büyükçekmece’de Spor ve Gençlik Yılı ilan edildi. Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ü spora verdiği destekler sayesinde pisti hazırladık. Büyükçekmece Belediyesi’nin bütün çalışanlarının özverili çalışmalarıyla da tamamladık” diye konuştu

“Bu Formula Off road dediğimiz bir versiyon”

Offroad Kulübü Başkanı Erkan Birinci ise , “Bu Formula Off road dediğimiz bir versiyon. 20-25 arabanın aynı anda start aldığı bir yarış. Önce sıralama turları atıyorlar. Sıralama turlarından sonra da en iyi zamana göre araçlar diziliyorlar. Üç ayaktan oluşuyor. 1’inci ayak 12, 2’nci ayak 10 ve 3’üncü ayak da 8 tur ve burada da yarışın 1’incisi çıkıyor. Güzel bir parkur, çok uğraşıldı. Ciddi bir emek verdik. Umarım seyirci de, yarışçılar da parkurdan memnun kalırlar” şeklinde konuştu.