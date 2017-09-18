İstanbul’da okul trafiği yoğunluğu

Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.

2017- 2018 eğitim öğretim yılı bu sabah itibari ile başladı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yollara çıkarak ilk ders saatine yetişmeye çalıştı. Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da İstanbul trafiğinde yerini aldı. Sabah saatlerinde Yenibosna’dan çekilen görüntülerde çok sayıda servis aracının trafikte yerini aldığı görüldü. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.