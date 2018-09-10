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İstanbul'da okul ve çevresinde asayiş denetimi

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde polis ekipleri tarafından Beşiktaş’ta başta öğrenci, öğretmen ve okulların güvenliğini sağlamak amacıyla, tedbirler alınarak asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde polis ekipleri tarafından Beşiktaş'ta başta öğrenci, öğretmen ve okulların güvenliğini sağlamak amacıyla, tedbirler alınarak asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, vatandaşların da GBT'leri sorgulandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, başta öğrenci, öğretmen ve okulların güvenliğini sağlamak amacıyla Beşiktaş Cengiz Topel Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde polis, durdurdukları araçları didik didik aradı. Üstlerini aradıkları vatandaşların ise GBT'lerini sorguladı. Sokak başlarında otomatik silahlarla önlem alan polis, çevrede kuş uçurtmadı.

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