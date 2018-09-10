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İstanbul'da okula uyumun ilk gününde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk aşamasının başlamasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu da başladı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk aşamasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu da başladı. Özellikle köprülerde yoğunlaşan trafik havadan görüntülendi.


Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencilerinin bugün ders başı yapmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle köprülerde trafiğin yoğunlaştığı görüldü. Polis ekipleri de yoğunluğu azaltmak için tedbirler aldı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişte oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Görüntülerde köprüye katılım yollarında yoğunluk yaşandığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor.

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