İstanbul’da okullarda temizlik alarmı

Öğrenciler tamamen hijyenik ve pırıl pırıl sınıflarda ders başı yapacak.

Esenyurt Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ve Veteriner Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim döneminin ilk ders zili çalmadan ilçede bulunan 90 okulda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. 13 mobil temizlik aracıyla 60 temizlik personeli, okulların yeni eğitim dönemine mikroplardan arındırılmış bir şekilde başlaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Anaokulu, ilk ve ortaokul ve liselerin sınıf, koridor, lavabo ve diğer ortak kullanım alanları dip köşe temizlenerek mikroplardan arındırıldı.

Özel buhar makinesi kullanıldı

Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlenen sınıflarda Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin talimatıyla alınan özel buhar makineleriyle temizlik sonrası kalan kimyasallardan arındırma işlemi yapıldı. Yapılan çalışmayla, sınıflar temizlik malzemelerinin yaydığı kimyasal maddelerden arındırıldı. Buhar makinesiyle yapılan temizlikle öğrencilerin sürekli temas ettiği yerlerin uzun süre mikrop tutmasını engellenerek, çocukların yeni eğitim dönemine sağlıklı bir şekilde girmeleri sağlandı.

"Kazasız belasız bir eğitim yılı diliyorum"

Yeni Eğitim ve öğretim yılının çocuklar ve öğretmenler için iyi bir yıl olmasını temenni eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Çocuklarımız ve öğretmenlerimizin kazasız belasız, güzel bir yıl geçirmelerini diliyorum. Çünkü ülkemizin yetişecek çocuklara, onların gençliğine ve ülkeyi yönetimine ihtiyacı var. Biz de bu eğitim öğretim yılı öncesinde özel okul temizlik ekibimizle bütün okullarımızı buhar sistemiyle temizledik. Sınıfları, lavaboları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettik. Pazartesi günü ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz temiz okullarda eğitim hayatına merhaba diyecekler” şeklinde konuştu.

Başkan Alatepe, yeni eğitim yılına 6 okul daha yetiştirdiklerini ifade ederek, “10 okulumuzu da yarıyıl tatilinde açacağız. Önümüzde ki yılı yirmi yeni okulla kapatacağız inşallah. Veliler ve öğretmenlerime selamlarımı gönderiyorum. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Yetkililer, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda her ay düzenli olarak temizlik çalışması yapılacağını bildirdi. Daha temiz daha güzel bir Esenyurt için çalışan Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ihtiyaç halinde çevre ilçelerin okul, ibadethane gibi temizlik ihtiyaçlarında da yardımcı olduğu belirtildi.