İstanbul'da operasyonda çıkan çatışmada 1 örgüt üyesinin ölü ele geçirildiği bildirildi

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda, polisle çatışmaya giren 1 örgüt üyesinin ölü ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan polisin operasyon gerçekleştirdiği ev görüntülendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs'ta aynı ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Efendi Y. adlı kişinin silahla yaralanması olayının faillerinin, terör örgütü DHKP-C mensupları olduğu tespit edildi. Terör polisince yapılan istihbari çalışma sonucu örgüt üyelerinin yakalanması için bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Sarıyer'de 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın yapılan hücre üyelerinin barındıkları adreslerden birinde, İbrahim .D.T.'nin (25) güvenlik güçlerinin ‘teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada İbrahim D.T.'nin ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

Çatışmanın çıktığı adresteki H.Y. ve S.Y. adlı 2 kişinin de gözaltına alındığı kaydedilirken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Öte yandan operasyon gerçekleşen ev görüntülendi. Görüntülerde çatışmanın izleri görülüyor. Evin camlarının mermilerle kırıldığı da gözleniyor.