İstanbul'da organize hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'da küçük yaştaki çocuklara yaptırdıkları hırsızlıkla 60 evi soyan organize hırsızlık çetesi, özel harekat polisi destekli nefes kesen operasyonla çökertildi. Yaklaşık 2 milyon vurgun yaptığı öğrenilen 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önce 80 kez hırsızlık yakalanan şahsı soydukları ve şahsın da karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da bir çetenin çeşitli ilçelerde çok sayıda hırsızlık yapması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, liderliğini M.A'nın (25) olduğu 17 kişilik çeteyi geçtiğimiz Cuma günü İzmir ve İstanbul'da özel harekat polislerin de desteğiyle yapılan eş zamanlı operasyonda çökertti. Operasyonda 1 adet çalıntı otomobil, kol saati ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Yaşı küçük çocukları kullanıyorlarmış

Şubede sorguya alınan şüphelilerin, hırsızlık olaylarını küçük yaşta çocuklara yaptırtdıkları ortaya çıktı. Günlük kiralık evlerde kaldığı belirlenen çete üyelerinin, çocukları seyyar satıcı olarak apartmandan içeriye soktukları, kapıyı çalan çocukların evde kimsenin olmadığını anlaması üzerine dairelere kapı kilitlerini kırarak girdikleri belirtildi. Şüphelilerin 60 ayrı ev ve iş yeri hırsızlığı yaptıkları öğrenildi. Ayrıca bu yolla yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapıldığı belirtildi.

Hırsızlar hırsızı da soymuş

İncelemede polis, şüphelilerin Esenler'de hırsızlık için girdikleri bir evin ise başka bir hırsıza ait olduğu belirlendi. Hırsızlık suçundan 80 kez yakalanan F.K.'nın (24) eşyalarını çalan şüphelilerden şikayetçi olduğu ve yakalanmasını istediğini söylediği öğrenildi. Polisin geçmişteki kayıtlarından dolayı mağdur hırsıza inanmadığı ancak ekiplere ikna ederek tutanak tutturduğu öğrenildi. Öte yandan hırsızlık olayları da kameralara yansıdı.

Çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Çete üyesi oldukları belirlenen 5 şüpheli ara operasyonlarla yakalanıp tutuklandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü, küçük yaştaki 6 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.