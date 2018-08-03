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03 Ağustos 2018 10:46

İstanbul’da ‘örümcek adam’ gibi apartmanlara tırmanarak hırsızlık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı

İstanbul’da apartmanların giriş katlarına tırmanarak evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da ‘örümcek adam’ gibi apartmanlara tırmanarak hırsızlık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı

03 Ağustos 2018 10:46

Şüphelilerin Sarıyer’de bir apartman dairesine tırmanarak gerçekleştirdikleri hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Sarıyer, Beşiktaş, Maltepe ve Kadıköy İlçelerinde bulunan çeşitli adreslere benzer yöntemle hırsızlık yaşandığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin apartmanların giriş katlarında bulunan dairelere tırmanarak girdiğini ve ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini gördü.


Şüphelilerin adresleri rastgele seçerek olay yerine taksiyle geldiği ve hırsızlık eyleminin ardından olay yerinden aynı yöntemle ayrıldığını tespit etti. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler 24 Haziran Temmuz Salı günü Kadıkoy’de gerçekleştirdiği operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilerin Süleyman E.(23), Ömer Ç.(24) ve B.Ç.(16) isimli şahıslar olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık suçlarından emniyette kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.




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