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17 Mayıs 2018 06:12

İstanbul’da özel harekat destekli narkotik operasyonu

Maltepe’de özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul’da özel harekat destekli narkotik operasyonu

17 Mayıs 2018 06:12


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri Kağıthane’de çok sayıda evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takip yapan tim, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında harekete geçen timler, 11 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.


Operasyonda koçbaşlarıyla kapısı kırılarak girilen evlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen çok miktarda paraya ise el konuldu.


EVİN BAHÇESİ NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARANDI


Öte yandan operasyon kapsamında tim, Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde bir adrese girdi. Ekipler levyeyle kapısını açarak girdikleri evin içini didik didik aradı. Aramaların ardından “Kara” isimli narkotik köpeği de çevrede arama yaptı. Adreslerde aramalar sürüyor




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